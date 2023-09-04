US Open. Вондроушова продлила победную серию на «мэйджорах», Кис обыграла третью ракетку мира

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Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на US Open-2023
Турнир для украинки получился не таким удачным, как первые два "грендслемы" по возвращении в...
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US Open. Остапенко обыграла действующую чемпионку турнира Швёнтек и сыграет с Гауфф в 1/4 финала
2023-09/1693802688_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Тиафо и Шелтон встретятся в четвертьфинале, Фритц и Джокович обыграли «квалифаеров» в матчах 1/8 финала
2023-09/1693807492_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Швентек потеряет статус первой ракетки мира, рейтинг возглавит Сабаленко
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