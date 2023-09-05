Костюк уступила в 1/8 финала парному US Open

Украинка покинула парный турнир 214

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Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе проиграли американкам Кори Гауфф и Джессике Пегули в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.

Украинка и румынка ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 7 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард, Парный разряд Призовой фонд — $65,000,020 1/8 финала, 05 сентября Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) 6:4, 6:1

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