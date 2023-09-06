Бен Шелтон: «В матче с Джоковичем я постараюсь предложить что-то необычное и, как мы надеемся, разрушительное»

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— Сегодня была настоящая физическая битва и это было настоящим испытанием. На корте было очень душно, очень жарко. Я думаю, что примерно 75% матча мы оба заканчивали розыгрыши уставшими, просто пытаясь перевести дух. В конце третьего сета мне пришлось серьезно потрудиться. У меня был сет-поинт при счете 6:5 на тай-брейке и я вышел подавать с тяжелыми ногами и в итоге допустил две двойные ошибки подряд. Мне немного повезло с ударом по линии, когда я отыграл его сетбол. А затем, я смог действовать уверенно в следующих двух очках.

Думаю, это было ключевым моментом для меня сегодня: просто быть стойким и неуступчивым, и знать, что физически я могу пройти всю дистанцию, как бы тяжело мне ни было. Именно этого я и придерживался.

— Вы играете с таким удовольствием, и это заметно внешне. А что происходит внутри вас? Чувствуете ли вы радость? Стресс? Что происходит внутри?

— Да, я определенно ощущаю удовольствие во время матча. Я бы даже сказал, очень много. Когда я смотрю на свой бокс и вижу там своих друзей и семью, получаю от них улыбки или забавные сигналы, мне это очень нравится. Мне очень нравится взаимодействовать с людьми, когда я нахожусь на корте.

Я также получаю удовольствие от тенниса. Вы знаете, это тяжело. Я думал про себя, когда шел за полотенцем в четвертом сете, что это самый лучший момент на теннисном корте в моей жизни, и при этом мне очень тяжело физически (улыбается). Но мне это нравится. Думаю, что именно так и было сегодня.