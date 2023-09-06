Теннис
Бывшая первая ракетка мира планирует вернуться на корт в январе 2023 года
Она уже несколько недель тренируется в академии в Пущиково Сегодня 20:53 363 0 Фото: Getty Images #Анжелик Кербер
Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер возобновила тренировки.
Об этом сообщает Bild.
Она уже несколько недель тренируется в академии в Пущиково (Польша) под руководством Торбена Бельца, с которым выигрывала Australian Open и US Open в 2016 году.
Кербер планирует вернуться в тур в январе 2023-го. Сначала она сыграет на турнирах WTA, а затем на Australian Open.
Напомним, Швентек потеряет статус первой ракетки мира.
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