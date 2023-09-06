Бывшая первая ракетка мира планирует вернуться на корт в январе 2023 года

Она уже несколько недель тренируется в академии в Пущиково 363 Фото: Getty Images #Анжелик Кербер

Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер возобновила тренировки.

Об этом сообщает Bild.

Она уже несколько недель тренируется в академии в Пущиково (Польша) под руководством Торбена Бельца, с которым выигрывала Australian Open и US Open в 2016 году.

Кербер планирует вернуться в тур в январе 2023-го. Сначала она сыграет на турнирах WTA, а затем на Australian Open.

Напомним, Швентек потеряет статус первой ракетки мира.

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