US Open. Чжэн Циньвэнь проиграла второй сеяной в четвертьфинальном матче

Больше в Теннис
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Бывшая первая ракетка мира планирует вернуться на корт в январе 2023 года
Она уже несколько недель тренируется в академии в Пущиково Сегодня 20:53 363 0 Фото:...
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Бен Шелтон: «В матче с Джоковичем я постараюсь предложить что-то необычное и, как мы надеемся, разрушительное»
2023-09/1693999823_shelton.jpg|—>— Сегодня была настоящая физическая битва и это было настоящим испытанием. На корте было...
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Володько вышла в четвертьфинал турнира ITF в Японии
Украинская теннисистка одержала победу во втором круге соревнований ITF W100 в Японии Сегодня 11:57...
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US Open. Шелтон победил десятую ракетку мира и стал самым молодым американцем в полуфинале турнира с 1992 года
2023-09/1693981875_shelton.jpg|—> Источник: btu.org.ua