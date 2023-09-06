US Open. Джокович обыграл Фритца и установил новый рекорд по полуфиналам на «мэйджорах»

Больше в Теннис
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US Open. Гауфф одержала разгромную победу над Остапенко в четвертьфинале
2023-09/1693935345_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Чжэн Циньвэнь победила прошлогоднюю финалистку и впервые вышла в 1/4 финала на турнире Grand Slam
2023-09/1693888650_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Зверев в пятисетовом поединке обыграл Синнера и сыграет против Алькараса за выход в полуфинал
2023-09/1693893008_zverev.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Тульн. Сачко выиграл свой стартовый матч
2023-09/1693910575_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua