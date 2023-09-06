Теннис
Володько вышла в четвертьфинал турнира ITF в Японии
Украинская теннисистка одержала победу во втором круге соревнований ITF W100 в Японии Сегодня 11:57 170 0
Источник Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) обыграла японку Харуку Кадзи (232) во втором круге турнира ITF в Токио.
Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4 , 6:2.
Четвертьфинал в Токио станет для Володько самым большим с июля 2021 года, когда она дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Чарльстоне.
В следующем раунде Володько сыграет против Арианне Хартоно (206) из Нидерландов.
Токио — ITF W100
Токио, Япония1/8 финала, 06 сентября
Екатерина Володько (Украина) – Харуко Кадди (Япония) 6:4, 6:2
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