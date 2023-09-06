Володько вышла в четвертьфинал турнира ITF в Японии

Украинская теннисистка одержала победу во втором круге соревнований ITF W100 в Японии 170

Источник Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) обыграла японку Харуку Кадзи (232) во втором круге турнира ITF в Токио.

Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4 , 6:2.

Четвертьфинал в Токио станет для Володько самым большим с июля 2021 года, когда она дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Чарльстоне.

В следующем раунде Володько сыграет против Арианне Хартоно (206) из Нидерландов.

Токио — ITF W100

Токио, Япония 1/8 финала, 06 сентября

Екатерина Володько (Украина) – Харуко Кадди (Япония) 6:4, 6:2

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