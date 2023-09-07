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Карлос Алькарас: «В полуфинале против Медведева, постараюсь сделать то же самое, что я делал в Индиан-Уэллс и на Уимблдоне»

2023-09/1694069597_alcaraz.jpg|—>Карлос Алькарас: "В полуфинале против Медведева, постараюсь сделать то же самое, что я делал в Индиан-Уэллс и на Уимблдоне"

Источник: btu.org.ua

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