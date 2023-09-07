Новак Джокович: «Конечно, со мной бывает трудно, но я не знаю игрока, выступающего на самом высоком уровне, который был бы легким»

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— Я думаю, что это был отличный матч. Мы оба испытывали физические сложности, особенно в первом сете, полутора сетах. Очень высокая влажность. Мы очень сильно потели, доставали полотенце практически после каждого розыгрыша. Первый сет завершился со счетом 6:1, но по времени игры, это был почти час. Затем, во втором сете я почувствовал, что он стал играть лучше, меньше ошибаться, лучше подавать, лучше попадать в нужные точки.

Но в решающие моменты, пожалуй, мне удавалось сохранять выдержку и находить правильные решения, заставлять его всегда играть лишние мячи. Я знаю, что в движении ему не очень комфортно. Я думаю, что у меня все получилось, за исключением нескольких геймов, в которых мне пришлось побороться. Но, в общем, я очень хорошо сыграл и очень доволен своим выступлением.

— После некоторых ваших побед на «мэйджорах» в прошлом вы благодарили свою команду за то, что она терпела вас в течение нескольких недель, потому что с вами бывает нелегко. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее.

— Что ж, мне небезразлична эта профессия, и я отношусь к ней очень серьезно. Я знаю, что многие другие игроки тоже. Знаете, мы ожидаем от членов нашей команды высочайшей самоотдачи и, наверное, такой же вовлеченности, как и члены нашей команды и тренерский штаб ожидают от нас.

Напряженность присутствует. В пылу борьбы, понятно, на корте может происходить много разных вещей. Но, в целом, мы — команда, мы держимся вместе и в хорошие, и в плохие времена, и я благодарен, что у меня есть такая команда. Знаете, мы добились огромного успеха в последние годы, особенно в последние пару лет. Я доволен своим положением.

Конечно, со мной бывает трудно, но с кем не бывает, опять же? Я не знаю игрока, выступающего на самом высоком уровне, который был бы легким и, знаете, все было бы, так сказать, в цветах и музыке (улыбается). Это должно быть сложно для всех, и для игрока, и для тренерского штаба, иначе не будет роста. Я думаю, что именно так можно подтолкнуть друг друга к пределу и действительно понять, как можно развивать игру, как можно стать лучше на корте и вне его.