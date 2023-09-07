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Теннис

US Open. Алькарас в трёх сетах победил Зверева и второй год подряд сыграет в полуфинале американского «мэйджора»

2023-09/1694065752_alcaraz.jpeg|—>US Open. Алькарас в трёх сетах победил Зверева и второй год подряд сыграет в полуфинале американского "мэйджора"

Источник: btu.org.ua

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