US Open. Алькарас в трёх сетах победил Зверева и второй год подряд сыграет в полуфинале американского «мэйджора»

Больше в Теннис
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Карлос Алькарас: «В полуфинале против Медведева, постараюсь сделать то же самое, что я делал в Индиан-Уэллс и на Уимблдоне»
2023-09/1694069597_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Володько вышла в полуфинал турнира ITF в Японии
Володько сразится за выход в финал турнира Сегодня 08:25 109 0 #Екатерина Бондаренко Источник...
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US Open. Кис остановила Вондроушову и третий раз вышла в полуфинал домашнего турнира
2023-09/1694060990_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Мухова обыграла Кырстю и вышла в полуфинал турнира
2023-09/1693978659_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua