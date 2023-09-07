US Open. Мухова обыграла Кырстю и вышла в полуфинал турнира

Больше в Теннис
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Новак Джокович: «Конечно, со мной бывает трудно, но я не знаю игрока, выступающего на самом высоком уровне, который был бы легким»
2023-09/1694012948_djokovic.jpg|—>— Я думаю, что это был отличный матч.
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Бывшая первая ракетка мира планирует вернуться на корт в январе 2023 года
Она уже несколько недель тренируется в академии в Пущиково Сегодня 20:53 363 0 Фото:...
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US Open. Чжэн Циньвэнь проиграла второй сеяной в четвертьфинальном матче
2023-09/1694024496_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бен Шелтон: «В матче с Джоковичем я постараюсь предложить что-то необычное и, как мы надеемся, разрушительное»
2023-09/1693999823_shelton.jpg|—>— Сегодня была настоящая физическая битва и это было настоящим испытанием. На корте было...