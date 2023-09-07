Володько вышла в полуфинал турнира ITF в Японии

Володько сразится за выход в финал турнира 109 #Екатерина Бондаренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) обыграла Арианне Хартоно (206) из Нидерландов в четвертьфинале турнира ITF в Токио.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом :3, 6:2.

Полуфинал в Токио станет для Володько самым большим с июля 2021 года, когда она дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Чарльстоне.

В следующем раунде Володько будет соревноваться против победительницы матча Ю Сяоди (Китай) — Виктория Голубич (Швейцария).

Токио — ITF W100 Токио, Япония 1/4 финала, 07 сентября

Екатерина Володько (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) 6:3, 6:2

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