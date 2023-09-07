Теннис
Володько вышла в полуфинал турнира ITF в Японии
Володько сразится за выход в финал турнира Сегодня 08:25 109 0 #Екатерина Бондаренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) обыграла Арианне Хартоно (206) из Нидерландов в четвертьфинале турнира ITF в Токио.
Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом  :3, 6:2.
Полуфинал в Токио станет для Володько самым большим с июля 2021 года, когда она дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Чарльстоне.
В следующем раунде Володько будет соревноваться против победительницы матча Ю Сяоди (Китай) — Виктория Голубич (Швейцария).
Токио — ITF W100 Токио, Япония 1/4 финала, 07 сентября
Екатерина Володько (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) 6:3, 6:2
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