US Open. Гауфф стала самой юной американкой в финале за последние 24 года

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Гауфф и Соболенко вышли в финал US Open-2023
Определились финалистки US Open-2023 Сегодня 10:40 294 0 Фото — gettyimages #Гауфф, #Арина Соболенко
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Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии
Екатерина Володько завершила свои выступления на 100-тысячнике ITF в Токио.
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Тульн. Сачко проиграл во втором круге турнира
2023-09/1694094742_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Алькарас в трёх сетах победил Зверева и второй год подряд сыграет в полуфинале американского «мэйджора»
2023-09/1694065752_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua