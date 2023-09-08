US Open. Рам и Солсбери третий год подряд стали чемпионами и установили историческое достижение

Больше в Теннис
-
Осака. Володько примет участие в квалификации
2023-09/1694179586_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Гауфф и Соболенко вышли в финал US Open-2023
Определились финалистки US Open-2023 Сегодня 10:40 294 0 Фото — gettyimages #Гауфф, #Арина Соболенко
-
US Open. Гауфф стала самой юной американкой в финале за последние 24 года
2023-09/1694149411_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии
Екатерина Володько завершила свои выступления на 100-тысячнике ITF в Токио.