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Теннис

Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии

Екатерина Володько завершила свои выступления на 100-тысячнике ITF в Токио. Сегодня 10:08 136 < span class="listing__itm__comments">0 #Екатерина Бондаренко

Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) уступила Виктории Голубич (135) из Швейцарии  в полуфинале турнира ITF в Токио.

Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1. года, когда она дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Чарльстоне. Токио — ITF W100 Токио, Япония 1/2 финала, 08 сентября

Виктория Голубич (Швейцария) — Екатерина Володько (Украина) 6:4, 6:1

Ранее стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на US Open-2023.

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Источник: champion.com.ua

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