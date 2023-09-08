Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии

Екатерина Володько завершила свои выступления на 100-тысячнике ITF в Токио. 136 < span class="listing__itm__comments">0 #Екатерина Бондаренко

Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) уступила Виктории Голубич (135) из Швейцарии в полуфинале турнира ITF в Токио.

Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1. года, когда она дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Чарльстоне. Токио — ITF W100 Токио, Япония 1/2 финала, 08 сентября

Виктория Голубич (Швейцария) — Екатерина Володько (Украина) 6:4, 6:1

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