Джокович и Медведев вышли в финал US Open-2023

Определились финалисты US Open-2023 241 Фото — Getty Images #Алькарас, #Новак Джокович, <Данило Медведь Источник - Чемпион.

Состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата США.

Сербский теннисист Новак Джокович (2) обыграл американца Бена Шелтона (47).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас уступил россиянину Даниилу Медведеву (3). US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020 1/2 финала, 09 сентября

Новак Джокович (Сербия) – Бен Шелтон (США) 6:3, 6:2, 7:6

Данило Медведев – Карлос Алькарас (Испания) 7:6, 6:1, 3:6, 6:3

Ранее стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на US Open-2023.

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