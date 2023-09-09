Теннис
Джокович и Медведев вышли в финал US Open-2023
Определились финалисты US Open-2023 Сегодня 09:10 241 0 Фото — Getty Images #Алькарас, #Новак Джокович, <Данило Медведь Источник - Чемпион.
Состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата США.
Сербский теннисист Новак Джокович (2) обыграл американца Бена Шелтона (47).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас уступил россиянину Даниилу Медведеву (3). US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020 1/2 финала, 09 сентября
Новак Джокович (Сербия) – Бен Шелтон (США) 6:3, 6:2, 7:6
Данило Медведев – Карлос Алькарас (Испания) 7:6, 6:1, 3:6, 6:3
Ранее стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на US Open-2023.
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