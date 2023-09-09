Итоговый турнир WTA-2023 состоится в Мексике

Соревнования среди сильнейших теннисисток года пройдут в Канкуне 246

Источник — btu.org. ua.

Стало известно место проведения Итогового турнира WTA в 2023 году.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Турнир состоится в мексиканском городе Канкун из 29 октября до 5 ноября.

В чемпионате примут участие 8 лучших теннисисток года (в соответствии с рейтингом WTA) и 8 лучших пар. Групповой раунд проводится в 2 группах по 4 игрока в каждой.

Напомним, в 2021 году этот турнир уже проходил в Мексике — тогда соревнование принимало город Гвадалахара.

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