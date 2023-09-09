Следить

Теннис

Итоговый турнир WTA-2023 состоится в Мексике

Соревнования среди сильнейших теннисисток года пройдут в Канкуне Сегодня 14:22 246 0

Источник — btu.org. ua.

Стало известно место проведения Итогового турнира WTA в 2023 году.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Турнир состоится в мексиканском городе Канкун из 29 октября до 5 ноября.

В чемпионате примут участие 8 лучших теннисисток года (в соответствии с рейтингом WTA) и 8 лучших пар. Групповой раунд проводится в 2 группах по 4 игрока в каждой.

Напомним, в 2021 году этот турнир уже проходил в Мексике — тогда соревнование принимало город Гвадалахара.

Ранее стало известно,  сколько заработала Свитолина за выступление на US Open-2023.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Баскетбол

ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

Теннис

US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала

Бокс

Юбэнк досрочно победил Лиама Смита

Баскетбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Бокс

Хан: Результат реванша Кроуфорда и Спенса будет прежним

Бокс

Фаниан единогласным решением судей проиграл британцу

Баскетбол

Старый Луцк продлил контракты с Маркивым и Коровяковым

Баскетбол

Форвард сборной Сербии по баскетболу утратил почку после удара локтем на ЧМ-2023

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис