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Теннис

Володька с победы стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке

Володько вышла в финал квалификации Сегодня 13:09 184 0 #Екатерина Бондаренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) Сакуру Хосоги из Японии (235) на старте квалификации хардового турнира WTA 250 в Осаке.

Матч длился 57 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1.

Володько 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем раунде украинка сразится с третьей сеяной Анкитой Райной из Индии ( 189).

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships — WTA 250 Осака, Япония Хард Призовой фонд — $259,303Квалификация, Полуфинал 09 сентября

Екатерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония, 11) 6:3, 6:1

Раньше Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии.

Источник: champion.com.ua

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