Теннис
Володька с победы стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке
Володько вышла в финал квалификации Сегодня 13:09 184 0 #Екатерина Бондаренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Володько (277) Сакуру Хосоги из Японии (235) на старте квалификации хардового турнира WTA 250 в Осаке.
Матч длился 57 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1.
Володько 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
В следующем раунде украинка сразится с третьей сеяной Анкитой Райной из Индии ( 189).
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships — WTA 250 Осака, Япония Хард Призовой фонд — $259,303Квалификация, Полуфинал 09 сентября
Екатерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония, 11) 6:3, 6:1
Раньше Володько уступила в полуфинале турнира ITF в Японии.