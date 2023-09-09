WTA запретила теннисистам публичное взаимодействие с подсанкционными компаниями

Украинские теннисисты посылали жалобы, инициировали внутреннее расследование в WTA и ATP 192 #WTA

Источник – Tribuna.com.

Украинские теннисисты посылали жалобы, инициировали внутреннее расследование в WTA и ATP,

Об этом сообщает Tribuna.com

Украинские теннисисты посылали жалобы, инициировали внутреннее расследование в WTA и ATP, привлекали посла Украины в США для того, чтобы организации отреагировали на сотрудничество россиян с подсанкционными компаниями.

WTA опубликовала обновленные правила:

Игрокам запрещается носить или иным образом публично демонстрировать во время турнира на корте или за его пределами символику подсанкционных компаний или лиц.

Отмечается, «организация, на которую распространяются санкции» – это любое физическое или юридическое лицо из санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Управления по внедрению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании и Европейской службы внешних дел.

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Запрет действует для всех игроков, заявка которых была принята для участия в турнирах WTA или во время любой другой события под эгидой ассоциации, независимо от того, находится ли на месте турнира теннисист.

Теперь на турнирах «запрещено отображать идентификацию любой подсанкционной организации в рекламных материалах и медиаплатформах соревнований, в вывесках на корте и месте проведения турнира , на униформе вспомогательного персонала турнира».

Продукты, «которые неприятны или неудобны для членов WTA» не могут продвигаться и рекламироваться без согласования ассоциации.

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