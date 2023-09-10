Матч длился 2 часа 6 минут и завершился в трех сетах 230 Фото: Getty Images #US Open, #Гауфф, #Арина Соболенко Источник — Чемпион.

Американка Кори Гауфф (6) обыграла белоруску Арину Соболенко (2) в финале US Open-2023.

Матч длился 2 часа 6 минут и завершился со счетом 2:6, 6: 3, 6:2.

Гауфф выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5/9 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020 Финал, 09 сентября

Кори Гауфф (США) — Арина Соболенко (террористическая страна) 2:6, 6:3, 6:2

Для американки это первый в карьере титул турнира Grand Slam.

Накануне&Джокович и Медведев вышли в финал US&Open-2023.

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