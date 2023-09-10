Коко Гауфф: «За 10 минут до начала финала US Open я сидела и читала комментарии людей, которые говорили, что я не выиграю сегодня — это подлило масла в огонь»

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— Вы проиграли первый сет, а в итоге победили игрока №1 в мире, в финале турнира Grand Slam. Что скажете?

— Честно говоря, драматичнее не бывает. Я пошла в туалет и воспользовалась им, потому что нервничала. Я вымыла руки, плеснула немного воды на лицо и подумала: «Ладно, мне нужно просто перезагрузиться и сделать все заново». Сегодня я выходила на матч, как на любой другой. Честно говоря, я не нервничала. Она просто играла в отличный теннис, и я знала, что сегодня будет один из тех сложных поединков, в котором нужно будет решать проблемы, потому что она — сложный соперник, так что я, конечно, довольна результатом.

В первом сете я била такие короткие мячи и думала, почему они такие короткие? Моя команда говорила мне, что нужно увеличить глубину, и я старалась. Было трудно направить мяч туда, куда я хотела, потому что она постоянно играет в корте, всегда бьет так быстро. Я просто старалась оставаться в матче. Я знала, что она будет действовать размашисто, и понимала, что не смогу выиграть этот матч тем способом, которым мне нравится играть. Мне не нравится играть так, как я играла сегодня. Бегать по корту — это весело, но, знаете, это не так весело, как просто забивать виннерсы. Но начиная матч я знала, что именно так мне придется играть сегодня против нее.

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