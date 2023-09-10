US Open. Хелиёваара и Данилина выиграли дебютный титул Grand Slam

Больше в Теннис
-
WTA запретила теннисистам публичное взаимодействие с подсанкционными компаниями
Украинские теннисисты посылали жалобы, инициировали внутреннее расследование в WTA и ATP Сегодня 18:55 192...
-
Итоговый турнир WTA-2023 состоится в Мексике
Соревнования среди сильнейших теннисисток года пройдут в Канкуне Сегодня 14:22 246 0 Источник —...
-
Калинина и Костюк узнали соперниц в первом круге WTA 500 в Сан-Диего
Украинские теннисистки выступят на турнире WTA 500 в США Сегодня 15:10 185 0 Фото...
-
Володька с победы стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке
Володько вышла в финал квалификации Сегодня 13:09 184 0 #Екатерина Бондаренко Источник — Чемпион....