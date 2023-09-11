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Теннис

Джокович победил россиянина Медведева в финале US Open

Джокович выиграл 24-й титул на турнирах Grand Slam Сегодня 08:32 475 0 Фото: Getty Images #US Open, #Новак #Даниил Медведев Источник — Чемпион.

Новак Джокович (2) победил Даниила Медведева (3) в финале US Open-2023.

Матч длился 3 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 ( 5), 6:3.

Серб 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3/6 брейк-пойнта.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовой фонд — $65,000,020
Финал, 11 сентября

Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (террористическая страна) 6:3, 7:6 (5), 6:3

Джокович выиграл 24-й титул на турнирах Grand Slam.

Накануне Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open.

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Источник: champion.com.ua

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