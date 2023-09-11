Теннис
Джокович победил россиянина Медведева в финале US Open
Джокович выиграл 24-й титул на турнирах Grand Slam Сегодня 08:32 475 0 Фото: Getty Images #US Open, #Новак #Даниил Медведев Источник — Чемпион.
Новак Джокович (2) победил Даниила Медведева (3) в финале US Open-2023.
Матч длился 3 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 ( 5), 6:3.
Серб 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3/6 брейк-пойнта.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовой фонд — $65,000,020
Финал, 11 сентября
Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (террористическая страна) 6:3, 7:6 (5), 6:3
Джокович выиграл 24-й титул на турнирах Grand Slam.
Накануне Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open.
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