Новак Джокович: «Время от времени спрашиваю себя, зачем мне это все еще нужно, как долго я хочу продолжать? Но я не хочу уходить, находясь по-прежнему на вершине»

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— У всех людей есть свои истории возвращения. Мне тоже нравится такое, это меня мотивирует. Конечно, у меня были разные обстоятельства, если сравнивать Австралию и США. Я два года не играл на американской земле, а в последний раз, когда я выступал здесь, я проиграл в финале тому же игроку, которого обыграл сегодня.

Знаете, в последние 48 часов я сделал все возможное, чтобы не позволить важности момента и тому, что стоит на кону, завладеть моим вниманием, потому что два года назад именно это и произошло. В итоге, я не смог показать себя с лучшей стороны и меня переиграли. Так что я усвоил тот урок. Моя команда, моя семья знали, что последние 24 часа меня не нужно трогать, не нужно говорить со мной об истории того, что стоит на кону (улыбается).

Я действительно постарался сделать все, чтобы все было максимально просто, придерживаться той же рутины, которая привела меня к тому состоянию, в котором я нахожусь, и относиться к этому матчу как к любому другому, в котором мне просто нужно победить. Однако, конечно, в голове крутится множество разных мыслей. Что будет, как будет… сценарии, образы, которые вы представляете себе в голове — как это произойдет, если вы выиграете, а как будет если ты проиграешь, так что я стараюсь блокировать эти мысли.

Наверное, решающим и ключевым в матче стал второй сет, длившийся почти два часа. Не думаю, что я когда-либо в своей жизни играл более длинный сет, особенно против такого топ-игрока, как Даниил. Думаю, что во втором сете он был лучше. Он заслуживал победы в этом сете больше, чем я. Каким-то образом мне удалось переломить ситуацию на тай-брейке. Когда это было важно, я сыграл на один мяч больше, чем он. И этого оказалось достаточно.

Между сетами я смог восстановить силы. Так что в третьей партии я чувствовал себя лучше, чем во второй. Честно говоря, во втором сете я чувствовал, что теряю воздух во многих случаях, и мои ноги тоже не работали должным образом. Я не помню, чтобы я был настолько измотан после длинных розыгрышей, как во втором сете. Поэтому я испытал огромное облегчение, выиграв второй сет, а потом просто молился, чтобы он промахнулся на последнем мяче на матчболе. Я не думал о праздновании или о чем-то подобном. Я просто хотел выиграть матч, а потом обнять дочь и сына, жену, родителей, самых близких людей, которые были здесь со мной.