Теннис
Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, четыре теннисиста дебютировали в топ-100 по итогам US Open
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Победитель Открытого чемпионата США Новак Джокович вернулся на первую строчку в рейтинге и начал рекордную 390-ю неделю в статусе лидера тура.
На пятую строчку вернулся Стефанос Циципас (126-я неделя в топ-5), а Александр Зверев впервые с ноября прошлого года вошел в топ-10, заняв десятое место.
Топ-10 рейтинга ATP на 11.09.2023:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков (+1)
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535 очков (-1)
3. Даниил Медведев (-) — 7280 очков
4. Хольгер Руне (Дания) — 4710 очков
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615 очков (+2)
6. Андрей Рублёв (-) — 4515 очков (+2)
7. Янник Синнер (Италия) — 4465 очков (-1)
8. Тэйлор Фритц (США) — 3955 очков (+1)
9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560 очков (-4)
10. Александр Зверев (Германия) — 3030 очков (+2)