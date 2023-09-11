Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, четыре теннисиста дебютировали в топ-100 по итогам US Open

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Победитель Открытого чемпионата США Новак Джокович вернулся на первую строчку в рейтинге и начал рекордную 390-ю неделю в статусе лидера тура.

На пятую строчку вернулся Стефанос Циципас (126-я неделя в топ-5), а Александр Зверев впервые с ноября прошлого года вошел в топ-10, заняв десятое место.

Топ-10 рейтинга ATP на 11.09.2023:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков (+1)

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535 очков (-1)

3. Даниил Медведев (-) — 7280 очков

4. Хольгер Руне (Дания) — 4710 очков

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615 очков (+2)

6. Андрей Рублёв (-) — 4515 очков (+2)

7. Янник Синнер (Италия) — 4465 очков (-1)

8. Тэйлор Фритц (США) — 3955 очков (+1)

9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560 очков (-4)

10. Александр Зверев (Германия) — 3030 очков (+2)