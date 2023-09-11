Рейтинг ATP. Сачко и Крутых улучшили свое положение, Белинский и Брайнин обновили личные рекорды

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Виталий Сачко на этой неделе поднялся на три позиции и занимает 162-е место в рейтинге АТР.

Алексей Крутых улучшил свое положение, поднявшись на 253-е место (+5), а Илья Марченко опустился на 273-ю строчку (-5).

В топ-500 на этой неделе входят еще два украинца: Владислав Орлов — 408-е место (+4) и Эрик Ваншельбойм — 419-е место (+1).

Два украинских игрока обновили свои личные рекорды в мировом рейтинге: Вячеслав Белинский поднялся на 549-е место (+73), а Александр Брайнин — на 742-е (+16).

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который занимает на этой неделе 76-е место (-1). Владислав Манафов опустился на 109-ю позицию (-3), а Олег Приходько занимает 161-е место (-2).