Теннис
Рейтинг WTA. Швёнтек впервые за полтора года покинула вершину рейтинга, Гауфф, Вондроушова и Мухова установили персональные рекорды
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Ига Швёнтек в течение 75 недель подряд находилась на первом месте рейтинга после того, как впервые поднялась на эту позицию в апреле прошлого года.
Победительница Открытого чемпионата США Коко Гауфф занимает третью строчку одиночного рейтинга и, помимо этого, стала первой ракеткой мира в парном разряде вместе со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.
Маркета Вондроушова, которая дошла до четвертьфинала US Open, укрепилась в топ-10 на шестой позиции, а Каролина Мухова, уступившая Гауфф в полуфинале, поднялась на восьмое место.
Тамара Зиданшек на предыдущей неделе стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Бари и это позволило словенке вернуться в топ-100, поднявшись на 87-ю строчку (+31).
Топ-10 рейтинга WTA на 11.09.2023:
1 (+1). Арина Соболенко (-) — 9266 очков
2 (-1). Ига Швёнтек (Польша) — 8195 очков
3 (+3). Коко Гауфф (США) — 6195 очков
4 (=). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790 очков
5 (-2). Джессика Пегула (США) — 5755 очков
6 (+4). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830 очков
7 (-2). Онс Жабер (Тунис) — 3711 очков
8 (+2). Каролина Мухова (Чехия) — 3765 очков
9 (-1). Мария Саккари (Греция) — 3525 очков
10 (-3). Каролин Гарсия (Франция) — 3050 очков
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
1. Арина Соболенко (+1)
3. Коко Гауфф (+3)
6. Маркета Вондроушова (+3)
8. Каролина Мухова (+2)
33. Жасмин Паолини (+2)
39. Ван Синьюй (+14)
44. Пэйтон Стёрнс (+15)
50. Кэти Бултер (+11)
57. Мирра Андреева (+6)
63. Элина Аванесян (+3)
65. Ребека Масарова (+6)
67. Магдалена Френх (+10)
83 Диана Шнайдер (+1)
85. Джоди Баррейдж (+11)
Чемпионская гонка WTA Finals:
1 (=). Арина Соболенко (-) — 8210 очков
2 (=). Ига Швёнтек (Польша) — 6905 очков
3 (+2). Коко Гауфф (США) — 5620 очков
4 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476 очков
5 (-1). Джессика Пегула (США) — 4405 очков
6 (=). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661 очко
7 (+1). Каролина Мухова (Чехия) — 3650 очков
8 (-1). Онс Жабер (Тунис) — 3211 очков
…
9 (+7). Мэдисон Кис (США) — 2737 очков
10 (-1). Петра Квитова (Чехия) — 2590 очков