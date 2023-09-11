US Open. Дабровски и Раутлифф стали новыми чемпионками турнира

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US Open. Хуэй и Фонсека стали чемпионами юниорского турнира
2023-09/1694337771_1.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кори Гауфф — Арина Соболенко: обзор финала US Open
Для американки это первый в карьере титул турнира Grand Slam Сегодня 09:58 235 0...
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Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open
Матч длился 2 часа 6 минут и завершился в трех сетах Сегодня 08:34 230...
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Коко Гауфф: «За 10 минут до начала финала US Open я сидела и читала комментарии людей, которые говорили, что я не выиграю сегодня — это подлило масла в огонь»
2023-09/1694324587_gauff.jpeg|—>— Вы проиграли первый сет, а в итоге победили игрока №1 в мире, в...