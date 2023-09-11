Завацкая проиграла в первом круге в Бухаресте, Олейникова вышла в основную сетку в Любляне

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Завацкая уступила на старте турнира в Бухаресте
Заватка проиграла 4-й матч подряд.
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Байндл проиграла на старте турнира WTA 250 в Осаке
Украинка уступила в двух сетах Сегодня 16:55 164 0 #Екатерина Байндл Источник — Чемпион....
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Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, четыре теннисиста дебютировали в топ-100 по итогам US Open
2023-09/1694420403_djokovic.jpg|—>Победитель Открытого чемпионата США Новак Джокович вернулся на первую строчку в рейтинге и начал...
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Новак Джокович: «Время от времени спрашиваю себя, зачем мне это все еще нужно, как долго я хочу продолжать? Но я не хочу уходить, находясь по-прежнему на вершине»
2023-09/1694427062_djokovic.jpg|—>— У всех людей есть свои истории возвращения.