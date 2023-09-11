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Теннис

Завацкая проиграла в первом круге в Бухаресте, Олейникова вышла в основную сетку в Любляне

2023-09/1694442815_wta.jpg|—>Завацкая проиграла в первом круге в Бухаресте, Олейникова вышла в основную сетку в Любляне

Источник: btu.org.ua

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