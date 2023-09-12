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Теннис

Бывшая первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года

Халеп пропустит суммарно четыре года Сегодня 21:11 133 0 #Симона Халеп

Источник — Чемпион.

Румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных препаратов.

Об этом сообщает International Tennis Integrity Agency.

В октябре прошлого года Халеп временно отстранили на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата.

Сегодня Халеп вынесли вердикт: дисквалификация на четыре года. Срок бана 31-летней румынки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.

Халеп является экспертной ракеткой мира и 2-кратной победительницей турниров Большого шлема (Роллан Гаррос-2018 и Уимблдон-20). Суммарно она за карьеру выиграла 24 турнира WTA.

четыре года следующих перерывов в Tennis Anti-Doping Program.https://t.co/dO3PdIruyF pic.twitter.com/cLRU7EhkjY

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 12, 2023

Источник: champion.com.ua

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