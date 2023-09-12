Экс-первую ракетку мира «забанили» до 2026 года

Румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов. Об этом сообщила International Tennis Integrity Agency.

В октябре 2022 года Халеп временно отстранили на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата.

12 октября Халеп вынесли вердикт: дисквалификация на четыре года. Срок «бана» 31-летней спортсменки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.

Напомним, Халеп является экс-первой ракеткой мира и 2-кратной победительницей турниров Большого шлема (Роллан Гаррос-2018 и Уимблдон-2019).