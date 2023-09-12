Халеп собирается обжаловать дисквалификацию

Симона считает себя невиновной 1

Источник — xsport.ua.

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп желает обжаловать свою четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы.

Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

«Сегодня суд в рамках антидопинговой программы тенниса объявил предварительное решение по моему делу. Прошлый год был самым трудным в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается.

Я посвятила свою жизнь красивой игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, регулирующим наш спорт, и горжусь тем, что никогда сознательно или намеренно не употребляла запрещенные вещества, я отказалась принять их решение о четырехлетней дисквалификации.

В отчете на 126 страниц суд установил, что я виновата в обоих обвинениях, выдвинутых Международным агентством добродетели в теннисе (ITIA) — положительный анализ мочи во время соревнований на запрещенное вещество и нарушение программы биологического паспорта спортсмена. Мои представители и я предоставили ITIA и трибуналу убедительные доказательства в поддержку моей защиты, включая многочисленные законные вопросы по выводам, сделанным в связи с тестированием моего биологического паспорта спортсмена (ABP). Хотя я благодарна за то, что наконец получила результат после многочисленных необоснованных задержек и ощущения, будто живу в чистилище больше года, я одновременно шокирована и разочарована их решением.

Я верю в чистый спорт, и почти за два десятилетия в статусе профессиональной теннисистки через сотни турниров и два титула «Большого шлема» я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещенных веществ – все они были чистыми до 29 августа 2022 года. В преддверии сезона на харде в 2022 году, по рекомендации моей команды и физиотерапевта, я сменила свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал никаких запрещенных веществ, однако теперь мы знаем, и трибунал согласился, что один из них был загрязнен роксадустатом. Меня тестировали почти еженедельно после моего первоначального положительного теста к началу 2023 года, и все они оказались отрицательными.

Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинула обвинения ABP только после того, как ее экспертная группа узнала о моей личности, что привело к тому, что двое из трех внезапно изменили свое мнение в пользу обвинений ITIA. ITIA полагался исключительно на мнения этих экспертов, смотревших только на параметры моей крови, которые я поддерживала в том же диапазоне более 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что ни одно запрещенное вещество никогда не было найдено в моих образцах крови или мочи, за исключением одного положительного теста на роксадустат 29 августа, присутствующего на чрезвычайно низком уровне, и который, учитывая мой отрицательный тест три дня назад, мог быть вызван лишь случайным влиянием роксадустата.

Я очень благодарна за поддержку, которую я получила от своей семьи, друзей и поклонников тенниса со всего мира. Я продолжаю тренироваться и делаю все от меня зависящее, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт. Я намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и применить все средства правовой защиты против соответствующей компании, занимающейся добавками», — отметила Халеп.