Любляна. Олейникова уступила в матче первого круга

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Кэри. Марченко в двух сетах обыграл третьего сеяного в стартовом матче основной сетки
2023-08/1692558665_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марченко с победы стартовал на турнире в США
Марченко вышел в 1/8 финала турнира Сегодня 08:24 202 0 Фото — Getty Images...
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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-25, Цуренко обошла Костюк по итогам US Open
2023-09/1694406140_wta.jpg|—>Элина Свитолина поднялась на одну строчку вверх и находится на 25-м месте, а Ангелина...
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Щецин. Сачко проиграл четвёртому сеяному на старте турнира
2023-09/1694452918_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua