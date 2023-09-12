Марченко с победы стартовал на турнире в США

Марченко вышел в 1/8 финала турнира 202 Фото — Getty Images #Илья Марченко

Источник – Чемпион.

Украинец Илья Марченко (273) обыграл француза Энзо Куако (178) в первом круге турнира в Керри.

Матч длился 1 час 39 минут.

Марченко шесть раз подал навылет, допустил двух двойных ошибок и использовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

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Илья Марченко — Энцо Куако 6 :4, 7:6

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