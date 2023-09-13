Теннис
Четыре украинки заявлены на турнир WTA 1000 в Пекине
Стал известен состав участниц заключительного в сезоне турнира WTA 1000 Сегодня 22:10 209 0 Фото — Getty Images
Источник – tennis-infinity.com.
Четыре украинских теннисистки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Пекине.
На пекинский турнир заявлены Элина Свитолина (26), Ангелина Калинина (28), Марта Костюк (39) и Леся Цуренко (46).
Ни одна из украинок не будет сеяной во время жеребьевки, поскольку в посев попадают первые 16 теннисисток по рейтингу.
Турнир стартует 30 сентября.
Ранее Костюк обыграла Линетт на старте турнира WTA 500 в Сан-Диего.