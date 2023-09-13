Костюк обыграла Линетт в первом раунде турнира в Сан-Диего

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Украинская теннисистка Марта Костюк (45) обыграла Магду Линетт (24) из Польши в первом круге турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Матч длился 2 часа и завершился со счетом 6:2, 7:6.

Костюк ни разу не подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 5/7 брейкпойнтов.

Cymbiotika San Diego Open — WTA 500 Сан-Диего, США Хард& Призовые — $780 637 Первый круг < Марта Костюк (Украина) – Магда Линетт (Польша) 6:2, 7:6

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