Определилась соперница Костюк на турнире в Сан-Диего

Теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад Майя (№20 WTA) переиграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (№74 WTA) в рамках первого раунда на турнире WTA 500 в Сан-Диего и во второй игре на соревнованиях сразится с украинкой Мартой Костюк (№45 WTA).

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 5:7, 6:2

Стоит отметить, что Хаддад Майя и Костюк ранее между собой не играли.

Добавим, в третьем раунде Марта может сыграть против Ангелины Калининой, если обе украинки выиграют свои матчи второго круга.