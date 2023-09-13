Сан-Диего. Аддад Мая сыграет против Костюк во втором круге, Остапенко совершила камбэк в своём матче

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Костюк обыграла Линетт на старте турнира WTA 500 в Сан-Диего
Украинка победила в двух сетах Вчера 23:57 181 0 #Марта Костюк Источник — Чемпион....
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Халеп собирается обжаловать дисквалификацию
Симона считает себя невиновной Сегодня 23:25 1 0< /span> #Симона Халеп Источник — xsport.ua....
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Экс-первую ракетку мира «забанили» до 2026 года
Симона Халеп пропустит 4 года.
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Бывшая первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
Халеп пропустит суммарно четыре года Сегодня 21:11 133 0 #Симона Халеп Источник — Чемпион....