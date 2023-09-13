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Теннис

Сан-Диего. Аддад Мая сыграет против Костюк во втором круге, Остапенко совершила камбэк в своём матче

2023-09/1694582919_wta.jpg|—>Сан-Диего. Аддад Мая сыграет против Костюк во втором круге, Остапенко совершила камбэк в своём матче

Источник: btu.org.ua

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