Сан-Диего. Костюк и Паркс проиграли на решающем тай-брейке в первом круге парного турнира

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Davis Cup Finals. Сын легендарного теннисиста дебютировал за взрослую сборную, Вавринка проиграл оба своих матча
2023-09/1694586909_dc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк обыграла Линетт в первом раунде турнира в Сан-Диего
Сегодня 08:49 162 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/f215debaf85c4b32d42f798d47cac5ca.
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Сан-Диего. Аддад Мая сыграет против Костюк во втором круге, Остапенко совершила камбэк в своём матче
2023-09/1694582919_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк обыграла Линетт на старте турнира WTA 500 в Сан-Диего
Украинка победила в двух сетах Вчера 23:57 181 0 #Марта Костюк Источник — Чемпион....