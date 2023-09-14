Костюк проиграла Хаддад Майи во 2 круге турнира в Сан-Диего

Матч длился 3 часа 4 минуты 157 Источник: — Чемпион.

Марта Костюк (45) проиграла Беатрис Хаддад Майи (20) из Бразилии во втором круге турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Матч длился 3 часа 4 минуты и завершился со счетом 5 :7, 7:6, 2:6.

Украинка 5 раз подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и использовала 5 из 13 брейкпойнтов.

Cymbiotika San Diego Open — < /em>WTA 500 Сан-Диего, США Хард& Призовой фонд — $780 637 Второе круг, 14 сентября

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Марта Костюк (Украина) 7:5, 6:7, 6:2 >

Раньше Калинина вылетела во 2 круге турнира в Сан-Диего.

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