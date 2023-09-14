Крутых обыграл Мехию в матче Кубка Дэвиса

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Источник — Чемпион.

Алексей Крутых (253) обыграл Николаса Мехию (305) в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Колумбией.

Матч длился 1 час 21 минуту и ​​завершился со счетом 6:4 , 6:3.

Украинец 2 раза подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и использовал 3/7 брейкпойнтов.

Кубок Дэвиса — The World Cup of Tennis Каспи, Грузия Первый раунд Хард

Алексей Крутых (Украина) – Николас Мехия (Колумбия) 6:4, 6:3

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