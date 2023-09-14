Орлов уступил Галану в матче Кубка Дэвиса Украина – Колумбия

Матч длился 2 часа 17 минут 231 #Орлов

Источник — Чемпион.

Владислав Орлов (408) проиграл Даниэлу Элайи Галану (88) в рамках матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Колумбией

Матч длился 2 часа 17 минут и завершился со счетом 7: 5, 3:6, 0:6.

Украинец ни разу не подавал навылет, совершил 3 двойные ошибки и использовал 1/7 брейкпойнтов.

Кубок Дэвиса — The World Cup of Tennis Каспи, Грузия Первый раунд Хард, 14 сентября



Даниэль Эллаи Галан (Колумбия) — Владислав Орлов (Украина) 5:7, 6:3, 6:0

Накануне Крутых обыграл Мехию .

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