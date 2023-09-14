Осака. Киченок и Фридсам вышли в полуфинал парного разряда

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Костюк проиграла Хаддад Майи во 2 круге турнира в Сан-Диего
Матч длился 3 часа 4 минуты Сегодня 10:50 157 0 Источник: — Чемпион.
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Калинина уступила Крейчиковой во втором круге турнира в Сан-Диего
Сегодня 08:53 163 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/908a24f158ebfc5fe3922d1ac1303550.
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Четыре украинки заявлены на турнир WTA 1000 в Пекине
Стал известен состав участниц заключительного в сезоне турнира WTA 1000 Сегодня 22:10 209 0...
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Осака. Киченок и Фридсам отыграли три матчбола и победили четвертых сеяных в первом круге
2023-02/1676137005_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua