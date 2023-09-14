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Теннис

Осака. Киченок и Фридсам вышли в полуфинал парного разряда

2023-09/1694676025_wta.jpg|—>Осака. Киченок и Фридсам вышли в полуфинал парного разряда

Источник: btu.org.ua

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