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Теннис

Сан-Диего. Кенин обыграла Волынец, Коллинс и Гарсия встретятся в четвертьфинале

2023-09/1694690069_wta.jpg|—>Сан-Диего. Кенин обыграла Волынец, Коллинс и Гарсия встретятся в четвертьфинале

Источник: btu.org.ua

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