Сан-Диего. Кенин обыграла Волынец, Коллинс и Гарсия встретятся в четвертьфинале

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Крутых обыграл Мехию в матче Кубка Дэвиса
Сегодня 12:59 89 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4351e7c72c796446e8e5aa66fee1b1d5.
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Davis Cup Finals. Канадцы сенсационно обыграли Италию, Чехия одержала победу над Испанией
2023-09/1694683397_dc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк проиграла Хаддад Майи во 2 круге турнира в Сан-Диего
Матч длился 3 часа 4 минуты Сегодня 10:50 157 0 Источник: — Чемпион.
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Осака. Киченок и Фридсам вышли в полуфинал парного разряда
2023-09/1694676025_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua