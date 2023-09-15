Матч длился 1 час 40 минут 196 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион.

Надежда Киченок вместе с немкой Анной-Леной Фридзам победили Фернанду Контрерас Гомес из Мексики и Деспину Папамихаил из Греции и вышли в финал парного турнира WTA 250 в японской Осаке.

Матч длился 1 час 40 минут и завершился 7:6 (8), 6:3.

Киченок и Фрадзам выполнили 3 подачи навылет, допустили 2 двойных ошибок и реализовали 2 из 8 брейк-пойнта.

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Надежда Киченок (Украина)/Анна-Лена Фридзам (Германия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)/Деспина Папамихаил (Греция) 7:6 (8), 6:3

В финале Киченок и Фридзам сыграют с победителем матча Анна Калинская (страна террорист)/Юлия Путинцева (Казахстан) — Эри Ходзуми (Япония) )/Макото Ниномия (Япония).

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