Крутых обыграл Галана в матче Кубка Дэвиса Украина – Колумбия

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Сегодня, 15 сентября, состоялось два матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Колумбией.

Илья Белобородько и Вячеслав Белинский проиграли в парном матче с Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фаром — 2:6, 4:6.

Алексей Крутых (253) победил Даниэля Элайя Галана (88) — 3:6, 6:0, 6:3.

Кубок Дэвиса — The World Cup of Tennis Каспи, Грузия Хард

Украина — Колумбия 2:2

Раньше Орлов уступил Галану, а Крутых обыграл Мехию.

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