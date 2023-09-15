Теннис
Крутых обыграл Галана в матче Кубка Дэвиса Украина – Колумбия
Сегодня 14:00 314 0< img Источник: - Чемпион.
Сегодня, 15 сентября, состоялось два матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Колумбией.
Илья Белобородько и Вячеслав Белинский проиграли в парном матче с Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фаром — 2:6, 4:6.
Алексей Крутых (253) победил Даниэля Элайя Галана (88) — 3:6, 6:0, 6:3.
Кубок Дэвиса — The World Cup of Tennis Каспи, Грузия Хард
Украина — Колумбия 2:2
Раньше Орлов уступил Галану, а Крутых обыграл Мехию.
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