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Теннис

Осака. Две китаянки поспорят за место в финале, Крюгер и Хонтама впервые вышли в 1/2 финала

2023-09/1694785105_wta.jpg|—>Осака. Две китаянки поспорят за место в финале, Крюгер и Хонтама впервые вышли в 1/2 финала

Источник: btu.org.ua

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