Осака. Две китаянки поспорят за место в финале, Крюгер и Хонтама впервые вышли в 1/2 финала

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Сан-Диего. Три американки сыграют в полуфиналах домашнего турнира
2023-09/1694779767_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Крутых обыграл Галана в матче Кубка Дэвиса Украина – Колумбия
Сегодня 14:00 314 0< img Источник: - Чемпион.
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Киченок и Фридзам вышли в финал парного турнира в Осаке
Матч длился 1 час 40 минут Сегодня 09:48 196 0 #Надежда Киченок Источник —...
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Швентек снялась с турнира WTA 1000 в Гвадалахаре
Турнир стартует 17 сентября Сегодня 19:55 220 0< /span> Фото — Getty Images #Ига...