Киченок выиграла парный турнир в Осаке

Надежда Киченок получила 9-й парный титул WTA 167 #Надежда Киченок

Источник Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам победили россиянку Анну Калинскую и Юлию Путинцеву из Казахстана в финале парного турнира WTA 250 в Осаке.

Матч длился 1 час 34 минуты и завершился со счетом 7:6, 6:3. Киченок и Фридзам 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 14 брейк-пойнтов.

Надежда завоевала свой первый титул в 2023 году. Ранее украинка дважды уступила в финалах турниров в Линце и Париже. Отметим, что для Киченок это девятый парный трофей в карьере, а для немки – немцы. четвертый.

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Надежда Киченок/Анна-Лена Фридзам (Украина/Германия) – Анна Калинская/Юлия Путинцева (-/Казахстан) 7:6, 6:3

Напомним, три украинки сыграют в основе турнира WTA в Гвадалахаре.