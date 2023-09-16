Осака. Чжу Линь будет бороться за второй титул в карьере, Крюгер впервые сыграет в финале

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Володько уступила в квалификации турнира WTA в Гуанчжоу
Украинка в двух сетах уступила Виктории Голубич из Швейцарии Сегодня 12:41 191 0 Украинская...
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Сан-Диего. Кенин и Крейчикова сыграют в финальном матче
2023-09/1694861156_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок выиграла парный турнир в Осаке
Надежда Киченок получила 9-й парный титул WTA Сегодня 12:10 167 0 #Надежда Киченок Источник...
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Щецин. Сачко победил Молчанова в парном полуфинале и будет бороться за титул
2023-09/1694852258_379148452_271511782369868_8573052497038863668_n-1.jpg|—> Источник: btu.org.ua