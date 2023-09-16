Осака. Киченок и Фридсам будут бороться за чемпионский трофей

Больше в Теннис
-
Davis Cup Finals. Чехи вновь не проиграли ни одного матча, сборная США уступила Нидерландам
2023-09/1694761717_dc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Сборная Украины обыграла Колумбию в матче Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса Сегодня 17:45 272 0...
-
Осака. Две китаянки поспорят за место в финале, Крюгер и Хонтама впервые вышли в 1/2 финала
2023-09/1694785105_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Сан-Диего. Три американки сыграют в полуфиналах домашнего турнира
2023-09/1694779767_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua